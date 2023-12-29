Пятница, 29 декабря, 2023
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Знаковый эскроу-проект Рязани под занавес 2023 года

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Сбербанк и ГК «Зелёный сад» заключили договор на проектное финансирование нового жилого комплекса в Борках, продажи которого стартуют в начале следующего года, а реализация подарит рязанцам уникальную благоустроенную набережную, сравнимую по площади с Лыбедским бульваром или парком ЦПКиО.

Документ подписали 29 декабря управляющий директор ГК «Зелёный Сад» Андрей Оришкевич и начальник управления кредитования Рязанского ГОСБ Александр Юшков. Сумма сделки — более 1,5 млрд ₽.

Это одно из самых масштабных финансирований с использованием эскроу-счетов в Рязани. Такая модель работы застройщиков с покупателями обеспечивает полную безопасность для клиентов. Девелопер строит дом на собственные средства или берёт кредит в банке, а деньги клиентов при покупке квартиры поступают на специальный банковский счёт, средства с которого будут перечислены девелоперу только после оформления клиентом квартиры в собственность.

Суммарно комплекс рассчитан на 1805 квартир и будет представлять собой 19 8-этажных домов из экологичных долговечных материалов, детский сад на 265 мест, МФЦ, участковый пункт полиции, поликлиника и раздаточный пункт молочной кухни.

Вместе с возведением нового жилья застройщик реализует причал для швартовки маломерных судов, вертолётную площадку, рыболовный клуб, арт-зоны, досуговые центры, эксклюзивные площадки для отдыха, гостиничный комплекс.

Узнать больше о преимуществах комплекса, выбрать планировки и получить индивидуальные условия покупки можно будет совсем скоро в центральном офисе компании по адресу: Солотчинское шоссе, д. 2 или по телефону 777-777.

Знаковый эскроу-проект Рязани под занавес 2023 года

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