Знакомые рассказали подробности смерти 27-летнего екатеринбуржца Ушакова

Жители Екатеринбурга обсуждают трагическую смерть 27-летнего Андрея Ушакова. Молодой человек пропал 27 июля, а уже на следующий день был найден мёртвым. Как рассказали его знакомые, тело обнаружили в квартире на улице Маяковского, где также находился мёртвым ещё один молодой человек. Об этом пишет E1.ru.

По словам друга Андрея, обстоятельства смерти вызывают множество вопросов.

«Самое странное, что не было ни крови, ни следов насилия, ни признаков взлома. Они просто как будто уснули и не проснулись. Мы предполагаем, что это могло быть отравление, потому что Андрей не употреблял никаких запрещённых веществ. Он занимался спортом, строил планы. В квартире всё было на месте, двери целы», — рассказал знакомый мужчины журналистам.

Ещё одна знакомая — подруга детства — поделилась личными воспоминаниями об Андрее.

«Я узнала о его смерти только из новостей, — рассказала она. — До сих пор не могу поверить. Мы дружили компанией, учились в одной школе в Бисерти. Столько воспоминаний… Но особенно помню, как мы пошли в местное кафе, катались по городу. Он тогда включил свою любимую песню группы “Антиреспект” — “Тишины хочу” — и пригласил меня потанцевать. Это был лучший медляк в моей жизни. Он был настоящим патриотом, всегда за справедливость. Даже нравоучения читал, хотя был моложе».

Она также отметила, что наркотики — это не про Андрея: «Он всегда говорил, что наркоманы и алкоголики — это дно. Он был против всего этого».

Ранее знакомые рассказывали, что Андрей был женат, но более года назад развёлся. С бывшей супругой в последнее время он не общался. Шесть лет назад Андрей служил в Росгвардии, затем — в полиции. В последние годы работал водителем «Газели» в дорожной компании.