Знакомые рассказали о женщине, родившей ребёнка в коллекторе

Знакомые женщины, родившей ребёнка в коллекторе, рассказали, что она в последнее время подсела на наркотики, сообщает «КП».
Напомним, вечером 7 февраля в Дзержинске женщина спустилась с ребёнком в коллектор и там родила ещё одного. Помогали ей сотрудники экстренных служб.
По её словам, дома у роженицы есть ещё 13-летний сын. Сожитель женщины, сидевший во время родов на трубе, в прошлом году освободился из колонии.
Рассказ Натальи подтвердили другие знакомые семьи. Они уверены, что женщину стоит лишить родительских прав.
Сейчас роженица с сыном находятся в перинатальном центре. Состояние их удовлетворительное.