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Вторник, 8 февраля, 2022

Знакомые рассказали о женщине, родившей ребёнка в коллекторе

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Знакомые рассказали о женщине, родившей ребёнка в коллекторе

7info
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Знакомые женщины, родившей ребёнка в коллекторе, рассказали, что она в последнее время подсела на наркотики, сообщает «КП».

Напомним, вечером 7 февраля в Дзержинске женщина спустилась с ребёнком в коллектор и там родила ещё одного. Помогали ей сотрудники экстренных служб.

— Эта дама у нас работала раньше. Стала принимать наркотики, бродяжничала, бегала от всех на руках с двухлетним ребенком, — рассказала журналистам Наталья Г.

По её словам, дома у роженицы есть ещё 13-летний сын. Сожитель женщины, сидевший во время родов на трубе, в прошлом году освободился из колонии.

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Рассказ Натальи подтвердили другие знакомые семьи. Они уверены, что женщину стоит лишить родительских прав.

Сейчас роженица с сыном находятся в перинатальном центре. Состояние их удовлетворительное.

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