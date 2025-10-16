Исчезнувший вместе с женой и ребенком Сергей Усольцев в свое время активно критиковал власть, был известным в регионе оппозиционером, из-за чего имел проблемы с бизнесом. Друзья предполагают, что он не выходил на таёжный маршрут, а отправился с семьей в другое место. Ведь он просчитывал свои действия на несколько ходов вперед и просто не мог рискнуть жизнью жены и ребенка, пишет aif.ru.

Главный по Америке

Сергей Усольцев получил прекрасное образование и, как говорят все, кто его знал, был талантливым экономистом. В советское время он трудился на железногорском заводе по производству оружейного плутония, но в 90-х ушел в бизнес. Его карьера росла стремительно.

В то время Железногорск вошел в конверсионную американскую программу «Инициатива атомных городов». Она была разработана Департаментом энергетики США. Официально цель программы была в том, чтобы предотвратить возможную утечку ядерных технологий. Это достигалось путем поддержки перехода высвобождаемых с ядерных производств работников в коммерческие структуры. Реализацией этой программы и занялся в Железногорске Сергей Усольцев при поддержке мэра города, своего друга Андрея Катаргина.

«Сергей основал и возглавил структуру „Центр международного развития», — рассказывают друзья пропавшего. — Через нее шло взаимодействие с американцами. Задачей Сергея было привлечение их долларов в плане инвестиций в город для развития бизнеса. Благодаря Сергею и американцам в Железногорске открылось множество коммерческих предприятий. Например, мебельная фабрика, алюминиевый завод, другие производства».

Читайте также: Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Потом стартовала аналогичная партнерская программа с Великобританией. В рамках работы по программам Сергей Усольцев объездил полмира. Был в США, Англии, Японии, других странах. Дело шло очень успешно, как говорят, умный, энергичный и обаятельный Усольцев совершенно очаровал западных партнеров. Доллары и фунты полились в Железногорск рекой. Конечно, доставалось и реализаторам программы.

«За пять лет по программе „Инициатива атомных городов» в развитие Железногорска вложено 6 миллионов долларов», — сообщал в 2004 году СМИ директор программы Монти Малин.

Иссяк долларовый ручеек

Впрочем, такая прекрасная жизнь длилась недолго. Со временем отношения США и России стали портиться, и американцы прекратили давать деньги Железногорску. Множество созданных при их помощи предприятий обанкротились.

Сергей Усольцев еще в 2007 году на американские гранты основал завод по производству порошковых красок. Сначала бизнес пошел в гору, но потом политическая и экономическая ситуации изменились. Если раньше всё получалось легко, то в середине 2010-х начались проблемы.

«В сегодняшних условиях реальная компания, которая платит все налоги, развиваться не может. Нет кредитных дешевых ресурсов, а после всех платежей от рубля прибыли у предпринимателя остается 2 копейки, — жаловался в интервью железногорской газете „Город и горожане» Сергей Усольцев. — На что покупать новое оборудование? Ресурсов нет. Пытался взять кредит в банках под залог оборудования, так не дали! Говорят, слишком специфическое у вас оборудование, куда мы, мол, если что, его пристроим».

Читайте также: Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

В интервью Усольцев жаловался и на таможню, через которую не мог провезти высокотехнологические станки. Их задержали на границе. Он ругал законодательство РФ, утверждая, что при таких условиях бизнес вообще не может развиваться.

«Ведь на кон ставишь свои кровные, — горячился Усольцев. — Начать производственный бизнес стоит от миллиона долларов. А не проще с этими деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?»

Судя по словам Усольцева, он уже тогда абсолютно разочаровался в идее достижения какого-то успеха не только в Железногорске, но и в целом в России. Однако никуда не уезжал.

«Не ходили в поход»

Версии исчезновения Сергея Усольцева и его семьи сейчас муссирует весь город. Однако, по словам автора статьи, городские паблики пусты — в них нет ни слова об Усольцевых. Хотя личностью он был в городе известной, однажды даже прошел в финал конкурса за пост мэра Железногорска.

Неужели в этих пабликах удаляются любые упоминания об одиозном экономисте? По крайней мере, несколько городских депутатов, с которыми связывался корреспондент aif.ru, услышав фамилию Усольцев, тут же коченели и отказывались разговаривать на эту тему. Тем не менее «на кухнях» разговоры идут. И все знакомые пропавшего бизнесмена единодушны в одном — не может быть! Никто не верит в официальную версию исчезновения Усольцевых в тайге.

«Там такая местность, что заблудиться или провалиться вообще невозможно, — акцентируют друзья пропавшего. — Там сейчас не настолько холодно, чтобы замерзнуть насмерть. К тому же Сергей настолько опытный таёжник, что может костер без дров развести. Предполагаем, что они вообще не ходили в этот поход, который анонсировали».

Читайте также: Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Все утверждают, что Сергей очень любил жену и маленькую дочку, он бы никогда не рискнул их жизнью и здоровьем. О прогнозе погоды ему было прекрасно известно. Он бы не повел своих дорогих легко одетых девочек просто из-за опасения, что они могут попасть под дождь и простудиться.

«Сергей с хорошей головой, не любитель непродуманных действий, — заявляют знакомые. — Наоборот, очень продуманный, осторожный, он всегда тщательно планировал всё на несколько ходов вперёд. Нет, совершенно не верится, что он пропал в тайге, это версия для тех, кто его не знает. Он не ходил в тайгу, это 100%».

В принципе, эту версию подтверждают и показания свидетелей. 28 сентября, в день исчезновения Усольцевых, в окрестностях горы Буратинка, куда якобы направились пропавшие, бродило множество туристов. Но никто их не видел.

Прошла информация о том, что их видели две туристки, но это оказалось фейком. Тем более что женщины описали Ирину как одетую в шорты и сланцы. А она была в жилетке и спортивном костюме.

Был патриотом

Но куда же могли уйти Усольцевы, если не на туристическую тропу? Сейчас конспирологи разгоняют в соцсетях версию, что Сергей мог скрыться из России, потому что был американским шпионом.

«Это нереально, — опровергают друзья. — Он, конечно, критиковал власти, но только региональные. А так он был страстным патриотом. Ему неоднократно предлагали переехать на запад еще тогда, когда было сотрудничество с американцами. Он не сделал этого. Хотел развиваться в родном городе».

Говорят, что Усольцев не имел доступа к гостайне, поэтому не был невыездным. То есть он в любой момент мог покинуть Россию с семьей гораздо более цивилизованными способами. Но, возможно, он не хотел, чтобы его искали?

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года, но искать их начали только 1 октября.

По словам знакомых, тот автомобиль, который обнаружили в поселке Кутурчин на старте туристической тропы, — не Усольцева, а принадлежащий заводу. А Сергей всегда ездил только на праворульных «японках». Мог ли он заранее пригнать сюда свою машину, пересесть с семьей на нее и уехать куда-то? Мог вполне. Таёжные дороги камерами видеонаблюдения не богаты, а за двое суток Усольцевы могли добраться хоть до Китая.

Кстати, всех интересует, почему родные сообщили о том, что Усольцевы не вернулись из тайги, только спустя два дня, 30 сентября.

Читайте также: Семья с 5-летней дочкой бесследно исчезла в тайге больше недели назад. Что нового известно о туристах Усольцевых

«Да, я написал заявление только 30 сентября, так как не знал о том, когда они должны вернуться, — объяснил сын Ирины Данил Баталов. — Ну и заявил лишь после того, как мне написала работница моей мамы о том, что она не явилась на встречу. Я вообще не знал, когда они приедут».

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.