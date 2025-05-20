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Семья и отношения

Знакомство в поезде стало судьбоносным для Станислава и Полины

Анастасия Мериакри

Молодожены Станислав и Полина Аверины познакомились в поезде «Москва — Тамбов». Об этом рассказала глава рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

Каждый ехал домой: Станислав — в Михайлов, Полина — в Тамбов. Ребята сразу понравились друг другу и свой шанс не упустили. Полина оставила номер телефона. Вскоре Станислав позвонил и приехал в Тамбов к Полине. И вот спустя год отношений влюбленные сыграли свадьбу.

На вопрос о планах на будущее Станислав, не задумываясь, ответил: «Детей хотим! И ещё дом!» Полина не возражает, потому что, как сама призналась, любит очень своего избранника.

Поздравляем молодоженов. Желаем счастливой семейной жизни!

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