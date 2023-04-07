Знакомимся с миром театра кукол изнутри

6 апреля в Рязанском театре кукол впервые провели экскурсию для представителей средств массовой информации, приуроченную к 96-му дню рождения театра.

Рязанский театр кукол является одним из ведущих театров кукол в России и одним из трех старейших кукольных в стране. Сегодня в репертуаре театра более 40 спектаклей для детей и взрослых – это сказки, невероятные приключения, музыкальные истории, мировая и отечественная классика. Как же проходит жизнь у жителей «дворца сказок»? Узнаем, посетив экскурсию, которую провели артист Рязанского театра кукол Василий Уточкин, руководитель литературно-драматургической частью театра Милованова Анастасия совместно с основными обитателями театра – куклами.

Начинается наше знакомство с удивительным миром Рязанского театра кукол с театрального музея. Как рождалась вселенная театра, рассказал хранитель музея — сеньор Пантолоне.

Всё началось в 1927 года, когда выпускница Рязанского художественного училища Милица Знаменская и ее сестра Аделаида – учительница русского и литературы решили открыть театр кукол. Неспроста эта идея пришла именно мастеру словесности и мастеру живописи, ведь театр кукол – это театр художника и театр гениального слова, произведения.

За первые 7 лет существования театра было создано 98 постановок. С 1 марта 1935 года по 1 апреля 1937 года в театре состоялось 347 показов. Уже тогда рязанских кукольников знали за рубежом. В 1929 г. куклы из спектакля «О попе и его работнике Балде» участвовали на выставке в Праге, приуроченной к первому съезду Международного союза деятелей театра кукол UNIMA.

В 1957 году жизнь рязанских кукольников продолжилась в Рязанской филармонии. В январе 1968 года театр во главе с режиссером Марией Хомкаловой переехал в клуб «Прогресс». 4 сентября 1982 года театр получил свое собственное здание, по адресу — улица Есенина, дом 27, где творит и по сей день.

Василий Уточкин и сеньор Пантолоне рассказали посетителям о самых значимых постановках театра, ставших его визитной карточкой. Гости познакомились с героями таких известных постановок театра как «Маленький принц», «Волшебное кольцо», «Мастер и Маргарита», «Брат Чичиков» и другими.

С 1989 года Рязанский театр кукол проводит Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». Фестиваль стал одним из самых популярных среди кукольников и зрителей из разных городов России, СНГ, стран дальнего зарубежья. За время своего существования фестиваль принял около 140 ведущих театров России и ближнего зарубежья, а также более 50 иностранных коллективов и гостей со всего мира.

Жемчужина музея – «Золотая маска». В 2021 году коллектив получил первую в истории Рязанского края Национальную театральную Премию «Золотая Маска» в номинации «Куклы\Работа художника». Этой награды был удостоен спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря», режиссер – заслуженный деятель искусств РФ Борис Константинов, художник – Виктор Антонов.

В 2023 году в театре появился новый житель – Аделаида, именно так трупа нарекла автоматон, ставший квинтэссенцией искусства играющих кукл. Его автору – Виктору Григорьеву, удалось создать гармоничное сочетание из разнообразных фактур и материалов, элементов стихий и знаков эпох, символов, сопровождающих куклу от истоков человеческой цивилизации до наших дней. Сейчас Аделаида радует всех посетителей театра своей красотой и великолепной музыкой.

Наша экскурсия продолжается в столярной мастерской. Гостей встречает столяр в третьем поколении дядя Толя. Хозяин мастерской поделился секретами создания кукол, рассказал, как составляется чертеж для будущего героя постановки. Именно здесь обычный кусок дерева или лист бумаги в руках мастера приобретает форму куклы. Самое сложное, по словам дяди Толи, механика, с помощью которой кукла сможет открывать рот, моргать глазами, совершать другие телодвижения.

Из рук дяди Толи кукла отправляется в бутафорскиий цех, которым заведует ярый фанат зеленого цвета художник – мастер Виноградов. Он рассказал, какие три базовых цвета используют художники для создания остальной палитры, поделился секретами создания персонажей постановки. Куклы и их реквизит талантливые художники могут сделать из чего угодно, на что хватит фантазии, в основном это такие материалы как: папье-маше, изолон, поролон и техноплекс. Здесь же работники цеха Анастасия и Мария дарят куклам вторую жизнь – сажают волосы, латают костюмы, чинят после падения.

Продолжает свое путешествие кукла в пошивочном цехе. Здесь экстравагантный художник-модельер Аристарх Федорович придумает для нее лучший костюм, соответствующий стандартам моды и жанру спектакля. Сейчас модельер работает над костюмами к премьере спектакля, наполненным счастьем и светом «Пан доктор».

Самое интересное в экскурсионной программе – посещение хранилища кукол, где живут персонажи из различных спектаклей. Участники экскурсии смогли не только подержать в руках марионетку или тростевой гапит, но и попробовать себя в роли кукольника.

– У каждой куклы свой характер, который зависит от системы, по которой она устроена. Кукольник очень долго учится управлять куклой, он начинает познавать свое тело, ощущать мир вокруг, познавать этот мир, вписаться в него, наблюдать, исследовать происходящую вокруг жизнь и вписаться в нее. Чтобы управлять куклой нужно уметь ощущать свое тело, как эту куклу, дышать вместе с ней, ловит каждые мили движения куклы, — рассказывает артист Рязанского театра кукол Василий Уточкин.

Заканчивается наше путешествие на сцене. На сегодняшний день театр является самым технически оснащённым театром кукол в России, способным воплотить самые смелые режиссёрские идеи и замыслы художника. Это возможно благодаря мощной материально-технической базе, использованию современных мультимедийных технологий, позволяющих воплотить в жизнь по-настоящему масштабные, технически сложные спектакли.

История и современность театра неразрывно связаны, и сегодняшние рязанские кукольники — достойные продолжатели культурных театральных традиций, чьё творчество известно нескольким поколениям рязанцев, российским и зарубежным зрителям.

Большой зал, просторное фойе, грим-уборные, кабинеты, цеха, музей – все это удивительный мир театра кукол, который ждет своих зрителей!