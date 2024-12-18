Змея заползла в квартиру в Калуге

В Калуге огромная змея заползла в квартиру обычных граждан. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.

По словам автора поста, напугавший жильцов полоз мог приползти из подвала или от соседей.

Змею поймали Сергей Клочек и Вероника Матюшина из центра реабилитации диких животных «Феникс». Они посоветовали хозяевам квартиры запенить дырки, через одну из которых в жильё и попала змея.

К счастью, полоз не ядовит, большой опасности для людей не представляет.

Владельца рептилии собираются найти и наказать.