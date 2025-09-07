Пожизненно осуждённый за изнасилование и убийство школьниц Николай Мозгляков, известный как «златоустовский маньяк», обратился в суд с иском к своему бывшему адвокату. Он потребовал компенсацию в размере двух миллионов рублей за моральный вред, сообщает URA.ru со ссылкой на материалы Центрального районного суда Челябинска.

По словам Мозглякова, адвокат Алексей Тетюев, назначенный государством в 2008 году, якобы не посещал его в СИЗО, не согласовывал позицию защиты и не обжаловал обвинительный приговор. Сам осуждённый отметил, что из-за отсутствия юридических знаний он также не смог подать апелляцию.

Тетюев, в свою очередь, заявил, что действовал в полном соответствии с профессиональными стандартами, а позицию защиты обсуждал с подзащитным. В материалах дела указано, что Мозгляков полностью признал вину и не выражал намерения обжаловать приговор.

Суд отказал осуждённому в удовлетворении иска, однако он подал апелляционную жалобу. Рассматривать её будет Челябинский областной суд.

Мозгляков отбывает наказание в колонии «Полярная сова» на Крайнем Севере. Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц, ещё одна пострадавшая — ученица первого класса — выжила. Преступление получило широкую известность и считается одним из самых жестоких в истории региона.

