«Злая звезда» Ша спровоцирует жуткий месяц в 2024 году

В 2024 году ожидается очень сложный месяц. Уже сейчас специалисты бьют тревогу: он может принести в жизни людей страшнейшие катастрофы, эпидемии и потери. О том, когда наступит сложный период и что ждать от него, сообщает издание «Ямал Медиа».

Всё дело в том, что 2024 год во многом будет определять «злая звезда» Ша. По ней будут проходить планеты Юпитер и Уран, сама звезда будет находиться в знаке Тельца:

— С 18 мая по 18 июня на всей планете могут происходить аварии и катастрофы, связанные с водой. Дело в том, что звезда Ша — не только звезда наводнений, но и разных отравлений. Так, человечество могут ждать не только затопления, но и эпидемии.

Чтобы стойко пережить непростой период, астрологи советуют делать серьёзные запасы. При этом неизвестно, в какой точке планеты может проявиться эпидемия. Одно понятно точно: быстро она не закончится, только к ноябрю.