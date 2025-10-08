Zivert дебютирует на экране в сериале с Дмитрием Нагиевым

20 октября в 18:00 на СТС премьера комедии «Санкционер» (16+) продюсера Жоры Крыжовникова. В новом сериале перевоспитанием миллиардера Василия Баранова (Дмитрий Нагиев) займутся герои в исполнении Марата Башарова, Александра Ильина — старшего, Бориса Дергачёва, Анны Уколовой и Николая Шрайбера. Свою первую роль — эффектную итальянку — играет Zivert.

Певица делилась, что предложение сняться в сериале поступило на дне рождения Жоры Крыжовникова.

«Жора и режиссёр Артём Захарьян признавались, что долго искали актрису на эту роль. Но когда я вышла на сцену, сразу поняли: «Вот же она — страстная и пылкая итальянка». Думаю, их зацепил мой темперамент», — говорила она.

В работе над образом иностранки поп-звезде помогала лучшая подруга — итальянская певица Wiwo, с которой Zivert работает больше четырёх лет.

«Подруга даже называет меня Джулией Зиверти, — признавалась она. — Именно она учила меня говорить по-итальянски и жестикулировать. Мне повезло: есть человек, с которого я могу полностью снять манеру поведения».

Подробности съёмок с участием певицы создатели проекта не раскрывают и обещают сюрприз для зрителей. Также в сериале появится Владимир Кузьмин, который сыграет себя: музыкант выступает на городском концерте, посвящённом Василию Баранову.

По сюжету миллиардер прилетает в Семиболотск на праздник в честь себя. В тот же день он узнаёт, что лишился состояния из-за иностранных санкций. Дома бедному олигарху не рады отец, бывшая девушка Люба, а ныне журналистка и жена мэра, и сотрудница местной полиции Оксана. Только наивный таксист Федя готов поддержать Баранова на пути к обретению нового богатства.

Фото: СТС