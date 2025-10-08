Zivert дебютирует на экране в сериале с Дмитрием Нагиевым

20 октября в 18:00 на СТС премьера комедии «Санкционер» (16+) продюсера Жоры Крыжовникова. В новом сериале перевоспитанием миллиардера Василия Баранова (Дмитрий Нагиев) займутся герои в исполнении Марата Башарова, Александра Ильина — старшего, Бориса Дергачёва, Анны Уколовой и Николая Шрайбера. Свою первую роль — эффектную итальянку — играет Zivert.
Певица делилась, что предложение сняться в сериале поступило на дне рождения Жоры Крыжовникова.
В работе над образом иностранки поп-звезде помогала лучшая подруга — итальянская певица Wiwo, с которой Zivert работает больше четырёх лет.
Подробности съёмок с участием певицы создатели проекта не раскрывают и обещают сюрприз для зрителей. Также в сериале появится Владимир Кузьмин, который сыграет себя: музыкант выступает на городском концерте, посвящённом Василию Баранову.
По сюжету миллиардер прилетает в Семиболотск на праздник в честь себя. В тот же день он узнаёт, что лишился состояния из-за иностранных санкций. Дома бедному олигарху не рады отец, бывшая девушка Люба, а ныне журналистка и жена мэра, и сотрудница местной полиции Оксана. Только наивный таксист Федя готов поддержать Баранова на пути к обретению нового богатства.
