Суббота, 2 декабря, 2023
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Зираддин Рзаев предсказал срок окончания СВО и судьбу Зеленского

7info
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Экстрасенс Зираддин Рзаев уверен: конфликт на Украине близок к развязке, в ближайшее время мы станем свидетелями неожиданного для многих финала. Об этом один из самых известных участников передачи «Битва экстрасенсов» заявил «Московскому комсомольцу».

По словам Рзаева, он предупреждал, что на боевых действиях в 2023 году будет поставлена печать. Это стало понятно к середине года, когда провалилось поддерживаемое Западом контрнаступление ВСУ.

— Несмотря на то, что мы вынуждены были воевать со всем Западом. Наши военные показали свою мощь и силу. Запад понимает, что вести боевые действия с Россией он уже не в силах, — отметил Зираддин.

Экстрасенс уверен: в дальнейшем западная помощь Украине будет только снижаться, а без неё страна ничего показать не сможет.

Западные страны скоро откажутся от Украины, как это бывало уже не раз. Например, в Афганистане. Они зарабатывают на войнах, а когда приходит понимание, что результата нет, переключаются на другие страны.

— В 2024-м году с Божьей помощью конфликт на Украине приблизится к развязке. В 2025-м году уже все будет спокойно, — цитирует МК Зираддина Рзаева.

Зеленскому придётся заплатить за сотни тысяч загубленных жизней молодых украинцев. Его судьба незавидна, похоже на судьбу Саакашвили.

На Западе Зеленский всем надоел, рейтинг на Украине падает. Президент Украины находится в западне, считает экстрасенс.

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