Зимой в Рязани будут работать пять лыжных трасс

На зимний период в Рязани готовы к работе пять лыжных трасс: в Мемориальном парке, Лесопарке, Солотче и Соколовке.

В Мемориальном парке длина лыжных маршрутов составит 5,3 и 1 километр. Для любителей активного отдыха там поставят раздевалки и туалеты, в вечернее время территория парка освещается.

В Лесопарке рядом с Торговым городком длина трассы будет 5 километров. В Солотче подготовлены две трассы: длиной 3 километра на Лысой горе и на Тропе Паустовского длиной в 2,8 километров.

Трасса в Соколовке подготовлена для профессиональных лыжников, отмечает мэрия. Ее протяженность – 3 и 5 километров.

Трассы подойдут для любого вида хода – конькового и классического.