Понедельник, 11 декабря, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Зимой в Рязани будут работать пять лыжных трасс

7info 2
Фото: сайт администрации
spot_img

На зимний период в Рязани готовы к работе пять лыжных трасс: в Мемориальном парке, Лесопарке, Солотче и Соколовке.

В Мемориальном парке длина лыжных маршрутов составит 5,3 и 1 километр. Для любителей активного отдыха там поставят раздевалки и туалеты, в вечернее время территория парка освещается.

В Лесопарке рядом с Торговым городком длина трассы будет 5 километров. В Солотче подготовлены две трассы: длиной 3 километра на Лысой горе и на Тропе Паустовского длиной в 2,8 километров.

Трасса в Соколовке подготовлена для профессиональных лыжников, отмечает мэрия. Ее протяженность – 3 и 5 километров.

Трассы подойдут для любого вида хода – конькового и классического.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах