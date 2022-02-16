15 февраля на полигоне учебного центра Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) состоялось подведение итогов уникальных военных сборов «Зима в спецназе — 2022».

В них принимал участие 41 студент Военных учебных центров МИРЭА Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Сборы начались 3 февраля, а 16 февраля студенты отправятся домой.

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Чем студенты занимались во время «Зимы в спецназе — 2022»?

Программа подготовки включала в себя:

— тактическую подготовку, освоение тактики действий спецподразделений;

— основы выживания (в том числе в условиях низких температур);

— ориентирование и движение на местности с картой и без;

— оборудование укрытий, организацию наблюдения и маскировку;

— ведение разведки и проведение спецмероприятий в тылу противника;

— строевую и огневую подготовку;

— основы оказания первой помощи и эвакуации раненых.

Важным элементом подготовки и закрепления полученных во время сборов навыков стал 12-часовой «рейд выживания». Участники «Зимы в спецназе» совершили 20-километровый марш-бросок по территории условного противника с выполнением боевых заданий. В том числе: организация засады и уничтожение на транспортную колонну, захват критично важного объекта, спасение заложника, обнаружение и уничтожение наблюдательных пунктов противника, поиск схронов с припасами.

15 февраля на полигоне учебного центра РВВДКУ в присутствии СМИ, руководства РТУ МИРЭА, МГЮА, студенты продемонстрировали навыки, полученные ими за две недели сборов.

В том числе, выполнили учебные стрельбы из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок, продемонстрировали элементы рукопашного боя, имитацию засады разведывательно-диверсионной группы на колонну военной техники условного противника, взаимодействие с техникой, стоящей на вооружении ВДВ: БТР-82А, БМД-2.

Присутствовавший на мероприятии ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что данный проект стал серьезным шагом в улучшении качества подготовки офицеров запаса для российской армии и отходом от формализма в практике патриотического воспитания студентов: «Мы не первый год реализуем этот проект. Он позволяет молодым людям ощутить дух военной культуры, помогает в формировании командных качеств, выявляет лидерский потенциал отдельных участников, дает возможность применения на практике тех теоретических знаний, которые ребята получают в Военном учебном центре при нашем университете. В этом году наш проект поддержал командующий ВДВ Андрей Сердюков. Мы надеемся, что и в дальнейшем будет возможность проводить подобные сборы на базе Рязанского училища ВДВ. Потому что материально-техническая база училища необыкновенная, достойна всяких похвал. Видно, что люди с душой подходят к своему делу».

Условия проведения сборов на базе РВВДКУ отметил и руководитель Военного учебного центра при РТУ МИРЭА Аркадий Каргапольцев: «Здесь замечательная материально-техническая база. Есть и парашютная вышка, и глубоководный бассейн, различные виды вооружений. Занятия были проведены очень интересно. И подводя предварительные итоги сборов, руководство училища отметило, что рассматривает возможность проведения здесь сборов наших студентов еще раз, а может и не один раз. Надо понимать, что школьниками занимаются многие организации — Юнармия, ДОСААФ, а студентами практически никто не занимается. И для наших Вооруженных сил это интересный проект, которые позволяет заняться военно-патриотическим воспитанием студентов».

Подробнее о проекте

Несколько лет назад в РТУ МИРЭА решили усовершенствовать рутинный процесс подготовки офицеров запаса. Обычную программу обучения дополнили сезонными сборами на базе лучших подразделений и воинских частей с программой форсированной физической, тактико-специальной и огневой подготовкой студентов под руководством лучших офицеров спецподразделений Главного управления Генштаба ВС РФ.

Первый подобные сборы прошли в 2018 году. В зависимости от сезона они получают название «Зима в спецназе», «Осень в спецназе» или «Лето в спецназе».

Нынешние сборы — восьмые в рамках проекта. Большинство участников — 36 человек — представляют РТУ МИРЭА. Это будущие IT-специалисты. Их специализация: информационная и кибербезопасность, радиотехника, радиоэлектроника, системы связи. В Военном учебном центре (ВУЦ) при университете они проходят обучение по программе подготовки офицеров запаса по востребованным военно-учетным специальностям (радиоэлектронная борьба, средства связи и навигации).

Сборы проходят в период студенческих каникул. Таким образом, его участники не отвлекаются от основного учебного плана. Сборы проводятся за счет средств университета при активной поддержке Министерства обороны.

Почему «киберспецназ»?

В РТУ МИРЭА полушутя, полусерьезно называют своих студентов — участников сборов — «киберспецназом». Почему?

С одной стороны, учеба в технологическом университете дает им знания компьютерных технологий, применимые и для построения успешной «гражданской» карьеры, и в армии. Студенты имеют возможность практиковаться в научно-исследовательских центрах, научных лабораториях и студенческих конструкторских бюро.

С другой стороны, тренировки на сборах, подобных «Зиме в спецназе», делают из компьютерных гиков универсалов, которые получают навыки выживания, действий в тылу врага, проходят тактико-специальную и стрелковую подготовку.

По сути мы говорим о подготовке офицеров запаса, которые во время реального вооруженного конфликта смогут эффективно выполнять боевую задачу как в качестве высококлассных IT-специалистов, так и, при необходимости, лично проявлять себя на поле боя.

Перспективы проекта: распространение опыта на другие вузы

Организаторы проекта подчеркивают, что концепция «Зимы в спецназе» нашла отклик у студентов, повысила интерес к занятиям в Военном учебном центре. Так, чтобы попасть в ВУЦ надо выдержать серьезный конкурс.

Этот проект достоин того, чтобы масштабировать его на все Военные учебные центры при российских вузах.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж: «Положительный опыт при реализации проекта показывает, что подобный формат может применяться всеми высшими и средними учебными заведениями страны и включать неограниченное число участников. Проект „Зима в спецназе“ способен служить универсальной программой для мотивации молодых людей и их подготовке к военной службе и службе в госорганах России. Сборы подобные „Зиме в спецназе“, должны стать обязательным элементом в обучении и подготовке курсантов военных учебных центров при вузах».

Этот вопрос обсудят на специальном круглом столе с представителями ВУЦев и Минобороны России, который пройдет во второй половине февраля в Москве на базе ВУЦ при РТУ МИРЭА.