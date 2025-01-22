Зима добралась до Рязанской области: на следующей неделе ожидаются морозы

На этой неделе рязанцы наконец-то почувствовали зиму. Хоть в субботу, 25 января, термометр вновь покажет положительную температуру воздуха. На следующей неделе на рязанскую землю вновь придут морозы. Такой прогноз дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

«Похолодание будет обусловлено сменой типа погоды на антициклонический — области высокого давления с малооблачной погодой и морозами из Сибири и Арктики попытаются объединиться прямо у нас над головой. Но у них получится плохо: постоянный нажим атлантических циклонов сместит морозы и ясную погоду к востоку, на Урал, а нам достанется лишь край антициклона с более слабыми морозами и большей вероятностью облачности и осадков», — говорится в прогнозе.

В четверг и пятницу, 23 и 24 января, циклоны будут пытаться вытолкнуть зону высокого давления из Центра России, поэтому похолодание ожидается коротким и неглубоким. В субботу, 25 января, температуры станут положительными, антициклон окончательно уйдет. В воскресенье, 26 января, ожидается очередная глубокая оттепель с моросящими дождями.

На следующей неделе, с 27 января по 2 февраля, будет предпринята вторая попытка объединения антициклонов из Сибири, Гренландии и с акваторий Северного Ледовитого океана.