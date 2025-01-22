Зима добралась до Рязанской области: на следующей неделе ожидаются морозы

На этой неделе рязанцы наконец-то почувствовали зиму. Хоть в субботу, 25 января, термометр вновь покажет положительную температуру воздуха. На следующей неделе на рязанскую землю вновь придут морозы. Такой прогноз дает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.
В четверг и пятницу, 23 и 24 января, циклоны будут пытаться вытолкнуть зону высокого давления из Центра России, поэтому похолодание ожидается коротким и неглубоким. В субботу, 25 января, температуры станут положительными, антициклон окончательно уйдет. В воскресенье, 26 января, ожидается очередная глубокая оттепель с моросящими дождями.
На следующей неделе, с 27 января по 2 февраля, будет предпринята вторая попытка объединения антициклонов из Сибири, Гренландии и с акваторий Северного Ледовитого океана.