Понедельник, 28 августа, 2023
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Жуткую гибель пешехода в Туле сняла камера видеонаблюдения

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Издание Myslo опубликовало видео момента смертельной аварии в районе пересечения улиц Фрунзе и Революции в Туле.

На кадрах видно, как 78-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai остановился, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент слева от происходящего на дорогу упал мужчина. Вскоре автомобилист продолжил движение и наехал на лежавшего туляка.

Предположительно, это произошло в тот момент, когда пешеход начал вставать с асфальта.

Как сообщал корреспондент издания, перед маневром водитель заметил пешехода. Предварительно он посмотрел по сторонам.

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