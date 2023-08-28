Жуткую гибель пешехода в Туле сняла камера видеонаблюдения

Издание Myslo опубликовало видео момента смертельной аварии в районе пересечения улиц Фрунзе и Революции в Туле.

На кадрах видно, как 78-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai остановился, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент слева от происходящего на дорогу упал мужчина. Вскоре автомобилист продолжил движение и наехал на лежавшего туляка.

Предположительно, это произошло в тот момент, когда пешеход начал вставать с асфальта.

Как сообщал корреспондент издания, перед маневром водитель заметил пешехода. Предварительно он посмотрел по сторонам.