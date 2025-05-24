«Жуткая цифра»: Прилепин заявил о 13 тысячах политзаключенных и пленных на Украине

В заключении на территории Украины остаются около 13 000 политзаключенных и гражданских пленных, заявил в беседе с ТАСС писатель и политик Захар Прилепин.
Собеседник агентства назвал подобные цифры жуткими.
Накануне в Россию вернулись с Украины в рамках обмена 270 российских военных и 120 гражданских лиц.
Прилепин назвал массовое возвращение гражданских впервые за СВО небывалым событием.
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