«Жуткая цифра»: Прилепин заявил о 13 тысячах политзаключенных и пленных на Украине

В заключении на территории Украины остаются около 13 000 политзаключенных и гражданских пленных, заявил в беседе с ТАСС писатель и политик Захар Прилепин.

Собеседник агентства назвал подобные цифры жуткими.

«Еще порядка 13 000 политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении», — уточнил Прилепин.

Накануне в Россию вернулись с Украины в рамках обмена 270 российских военных и 120 гражданских лиц.

Прилепин назвал массовое возвращение гражданских впервые за СВО небывалым событием.