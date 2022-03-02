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Среда, 2 марта, 2022

Журналисты рассказали о росте цен в московском «Ашане»

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Журналисты рассказали о росте цен в московском «Ашане»

7info

Журналисты «Базы» зарегистрировали рост цен на продукты в московском магазине «Ашан».

— В лидерах повышения — перец, как красный, так и желтый. Вчера он стоил около 270 рублей, сегодня уже 420, — говорится в сообщении.

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Также повысились цены на другие овощи — подорожали некоторые виды помидоров, кабачки, редис, салат айсберг, цветная капуста.

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