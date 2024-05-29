Журналисты из разных регионов познакомились с опытом Елецкого района по сохранению малых водоемов

Экологический проект Всероссийского общества охраны природы и «АиФ» помогает сохранить главный природный ресурс. Пресс-тур по программе «Уникальные водоёмы России» недавно прошел в Елецком районе Липецкой области, в числе приглашенных журналистов были и рязанцы.

История проекта

Экологический проект, инициированный «АиФ», стартовал в 2017 году. Изначально он носил информационно-исследовательский характер. В 2022 году Всероссийское общество охраны природы совместно с «Аргументами и фактами» при поддержке Росатома, Норникеля и других партнеров создало программу «Уникальные водоёмы России».

Тогда же, в 2022 году «АиФ» вместе с экологами ВООП, представителями местной власти, волонтерами занялся уборкой на берегах малых водоемов. Целью этой программы было оздоровление акваторий небольших водоемов, которые не вошли в федеральный нацпроект «Экология».

«Берега стали чистые, на некоторых районные власти даже оборудовали пляжи и красивые набережные, но купаться в водоемах нельзя. Сама вода болеет», — рассказывает советник генерального директора АО «АиФ» Николай Терещенко, который выступил инициатором создания проекта «Экология России».

Тогда к работе по очистке малых водоемов привлекли международного эксперта ВООП по водным решениям Петра Колосова.

«Вода – суть нашей жизни, не зря Бог создал нас на 80% из воды, без воды жизни на земле не будет, — говорит эксперт ВООП по водным решениям Петр Колосов. — К сожалению, проблема загрязнения становится все острее. Сегодня 80% учтенных водоемов России требуют незамедлительного вмешательства. Важно, что в последние годы виден серьезный прогресс в плане экологии, защиты водных объектов и их восстановления. В Елецком районе это особенно заметно. Считаю, что союз науки и прессы может очень многого добиться в решении экологических проблем».

Пресс-тур

В мае 2024 года стартовал новый ежегодный этап по этой программе – группа журналистов из разных регионов РФ отправилась в экологический пресс-тур в Елецкий район Липецкой области для изучения опыта по сохранению и восстановлению малых водоёмов региона. Пресс-тур программы вошел в федеральный проект ВООП по вовлечению представителей средств массовой информации, специалистов медиасферы и блогеров в повестку, связанную с вопросами экологии, охраны природы и рационального природопользования.

Одним из основных мероприятий программы стал круглый стол, на котором федеральные, международные эксперты в сфере водных решений, глава района, главы сельских администраций, юные экологи и их преподаватели рассказали о своих действиях по восстановлению водоёмов.

«Вопрос, который мы поднимаем, важен для подрастающего поколения. Тот ресурс, который нам подарил Бог, исчерпаем. Надо помнить, что без воды нет жизни на земле, и беречь то, что дано нам природой», — сказал глава Елецкого района Липецкой области Олег Семенихин на заседании круглого стола.

Опыт этого района уникален. Несколько лет назад здесь запустили программу «Хозяин малой реки». За четыре года расчищено более 50 км береговой зоны малых рек, 32 родника и 18 колодцев.

«Наши деды и прадеды смогли сохранить и передать нам уникальные ресурсы. И мы должны сохранить их для будущих поколений, — уверен Олег Семенихин. — Почему на наше государство не могут спокойно смотреть представители западного сообщества? Потому что мы – богатейшая страна. И самый главный наш ресурс – это не нефть и не газ, а вода. Энергетику можно переформатировать, заменив одно топливо другим. Но воду ничем заменить нельзя. Очень важно сохранить это богатство, потому что от этого зависит будущее нашего государства, жизнь будущих поколений. Впереди много планов, реализовать которые будет легче, если будут внесены поправки в действующее законодательство. В решении вопроса очистки малых рек силами муниципалитетов поможет принятие решения на федеральном уровне о расширении полномочий муниципальной власти в сфере экологии».