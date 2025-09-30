Журналистка Хустик задержана за распространение фейков о Вооруженных силах РФ

В Красноярске возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста регионального и иностранного интернет-издания по части 1 статьи 207.3 УК РФ. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о журналистке Светлане Хустик и проекте «Сибирь. Реалии», внесенном Минюстом России в реестр иностранных агентов.

По версии следствия, в мае 2023 года подозреваемая, работая на иностранное интернет-издание, внесённое Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, опубликовала в сообществе издания материал. Следствие считает, что этот материал содержал под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ в ходе специальной военной операции.

Установлено, что журналистка работала по фрилансерскому соглашению, заключённому с иностранной некоммерческой корпорацией. За публикацию интервью в мае 2023 года журналистка получила денежное вознаграждение в сумме 64 тысяч рублей.

Светлана Хустик задержана. В ближайшее время она будет допрошена об обстоятельствах совершённого преступления. Сейчас проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательной базы.