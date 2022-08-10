Журналистка Баязитова выступила в суде

«Я живу в своей квартире с мамой, мою маму не уведомили что меня задержали. У меня сахарный диабет, аллергия. Мама на иждивении, она сейчас в больнице, дома остались четыре кота, они умрут.

Меня обвиняют, что я у «Промсвязьбанка» требовала деньги.

Наверное, я в группе риска, работаю на удаленке, плюс фриланс, потому что маме нужны операции на глаза. Мне различные люди присылали задачи, и я просто писала тексты за гонорары.

Бежать мне некуда, скрыть я ничего не могу, у меня всю технику ликвидировали. Что я могу уничтожить? Ну, может быть, мои коты погибнут и нужно будет их утилизировать. Я чисто физически не могу убежать, мне нужен врач и лекарства. Куда я убегу? Я умру сразу.

Я-то ладно, но меня беспокоит, что мама вернётся 14 августа. Вот она приедет, а дома разгром и трупы котов, пойдёт меня искать через полицию. Она даже не сможет еду сама заказать, потому что она не умеет пользоваться приложением и она слеповата.

Я ехала на допрос добровольно, без привода, я думала, что я смогу убедить следователя, что просто пишу разные тексты по заказу. Но следователь сказал, что моих подельников взяли, а я даже не знаю, кто мои подельники. Ваша честь, разрешите мне встретить маму 14 августа».