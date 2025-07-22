Журналиста Михаила Комарова подозревают в вымогательстве денег у адвоката

В Рязани задержан главный редактор интернет-издания «Своя колокольня», журналист Михаил Комаров, его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, Михаил Комаров вымогал 300 тысяч рублей у представителя местного адвокатского сообщества, угрожая ему распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство в особо крупном размере» (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Он доставлен в суд для избрания меры пресечения.

В Советском суде Рязани 22 июля проходит заседание по избранию меры пресечения Комарову. Следствие требует заключить его под стражу.