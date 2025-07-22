Вторник, 22 июля, 2025
23.7 C
Рязань
Происшествия

Журналиста Михаила Комарова подозревают в вымогательстве денег у адвоката

Анастасия Мериакри

В Рязани задержан главный редактор интернет-издания «Своя колокольня», журналист Михаил Комаров, его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, Михаил Комаров вымогал 300 тысяч рублей у представителя местного адвокатского сообщества, угрожая ему распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство в особо крупном размере» (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Он доставлен в суд для избрания меры пресечения.

В Советском суде Рязани 22 июля проходит заседание по избранию меры пресечения Комарову. Следствие требует заключить его под стражу.

Самые читаемые материалы

Новости России

Экс-участник группы The Hatters Рулёв погиб вместе с женой в ДТП 

35-летний Рулёв ехал за рулём мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем, его 33-летняя жена была пассажиром. 
Новости России

Россия готовится закрыть небо, Украина рискует остаться без главного оружия

Россия может в ближайшее время получить эффективное средство для нейтрализации массированных атак беспилотников.
Новости России

Стали известны детали гибели артиста балета Дмитриева в Таиланде

Сумму для перевозки тела артиста театра «СахаОпераБалет» в Якутии...
Новости России

Интернет-челлендж «Беги или умри» уносит жизни подростков в Подмосковье

В Подмосковье распространяется смертельно опасный челлендж «Беги или умри». Несколько подростков уже погибли, перебегая дорогу перед автобусами.
Новости мира

Россия перестала быть вежливой, НАТО в напряжении ждёт «Орешник»

Китайское издание Sohu прокомментировало действия России после поставок оружия Украине. Москва заявила о праве на удары по странам НАТО.

Последние новости

Общество

Фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия: в августе Рязань отметит 930-летие

На рабочей встрече обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении. Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны.
Общество

Павел Малков подписал постановление об увеличении размер региональной выплаты контрактникам до 1 млн рублей

Увеличение единовременной денежной выплаты ждет тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ. Раньше региональная выплата составляла 400 тыс. рублей, теперь – 1 миллион рублей.
Новости России

В Екатеринбурге пожаловались на парня, который держит в страхе целый район

Жители Пионерского в Екатеринбурге пожаловались на молодого человека, который держит...
Новости России

Девочки, которых подменили в роддоме под Пермью, нашли матерей спустя 39 лет

Вероника Швецова и Татьяна Савельева, которых подменили в роддоме...
Транспорт и дороги

В Рязанской области отремонтируют 26,7 км дорог на школьных маршрутах

В настоящее время по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют трассу Пехлец – Кораблино – Скопин в Кораблинском округе. Работы ведутся на двух участках: первый проходит от поселка Газопровод до железнодорожной станции «Кораблино», второй – мимо деревень Залесно-Чулково, Крутое, Щелево, Новоселово и села Яблонево.
Новости России

Эксперт Дандыкин перечислил признаки готовящегося наступления ВСУ

Киев решил возобновить переговорный процесс, чтобы, вероятно, подготовиться к...
Новости России

В Екатеринбурге пешеход в одних трусах бросался на машины

В центре Екатеринбурге полуголый пешеход бросался на машины на оживленном...
Культура и события

В Рязани пройдут гастроли Московского театра «Русская песня» со спектаклем «Калина красная»

Сюжет этой щемящей душу человеческой истории остался неизменен: вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке «Горе», отсидев срок в колонии, отправляется в деревню к Любе Байкаловой, с которой познакомился по переписке.