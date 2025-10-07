Вторник, 7 октября, 2025
Журналист рассказал о двух пророчествах апокалипсиса, которые сбываются прямо сейчас

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Российский консервативный журналист Роман Голованов рассказал о библейских пророчествах апокалипсиса, которые сбываются на Земле прямо сейчас. Все пророчества грядущего апокалипсиса прописаны в откровениях Иоанна Богослова, и два из них — сбываются в реальном времени.

Первое и самое яркое свидетельство приближающегося апокалипсиса, по словам Голованова, — пересыхающая река Ефрат. Река действительно в последние годы сильно обмелела:

— В «Апокалипсисе» говорится, что ангел выльет чашу, Ефрат пересохнет, а потом будет большая война, которая называется Армагеддон, — пишет журналист. — Идёт битва на Ближнем Востоке за пресную воду, и это послужило тому, что Евфрат обмелел. А через несколько лет он может совсем пересохнуть.

Второе свидетельство связано с тем, что накануне апокалипсиса мир погрязнет в разврате и колдовстве.

— То, что сейчас происходит с колдовством, уровень увлечения эзотерикой и тёмными силами просто ужасает. Наши люди тратят на колдунов денег больше, чем на еду, — комментирует Роман Голованов.

Он отмечает, что когда люди знакомятся с откровениями Иоанна Богослова, их внимание и воображение захватывают как раз злые силы. В труде святого описаны Антихрист, всадники, страшные болезни и бесовские духи.

— Но главное внимание во время чтения «Апокалипсиса» должно быть приковано ко второму пришествию Христа. Не зря христиане всегда ждали Спасителя, а не боялись этого, — отмечает Голованов.

Отмечается, что страшные апокалиптические события могут продлиться несколько лет. А театром последних времён, согласно толкованиям пророчеств оптинскими старцами станет «старая колыбель человечества». То есть не Европа, а Ближний Восток и Африка — в районе рек Нил и Ефрат. Согласно пророчествам, во время апокалипсиса наступит большая человеческая смертность — погибнет третья часть людей.

