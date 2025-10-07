Российский консервативный журналист Роман Голованов рассказал о библейских пророчествах апокалипсиса, которые сбываются на Земле прямо сейчас. Все пророчества грядущего апокалипсиса прописаны в откровениях Иоанна Богослова, и два из них — сбываются в реальном времени.
Первое и самое яркое свидетельство приближающегося апокалипсиса, по словам Голованова, — пересыхающая река Ефрат. Река действительно в последние годы сильно обмелела:
Второе свидетельство связано с тем, что накануне апокалипсиса мир погрязнет в разврате и колдовстве.
Он отмечает, что когда люди знакомятся с откровениями Иоанна Богослова, их внимание и воображение захватывают как раз злые силы. В труде святого описаны Антихрист, всадники, страшные болезни и бесовские духи.
Отмечается, что страшные апокалиптические события могут продлиться несколько лет. А театром последних времён, согласно толкованиям пророчеств оптинскими старцами станет «старая колыбель человечества». То есть не Европа, а Ближний Восток и Африка — в районе рек Нил и Ефрат. Согласно пророчествам, во время апокалипсиса наступит большая человеческая смертность — погибнет третья часть людей.