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Понедельник, 31 января, 2022

Журналист Красовский влюбился в Ивановскую область

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Журналист Красовский влюбился в Ивановскую область

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Известный российский журналист Антон Красовский посетил Ивановскую область пришел в восторг от увиденного, пишут Ивановские новости.

В частности, директор вещания на русском языке телеканала RT похвалил регион за качественные дороги, которые, по его словам, хороши повсеместно.

«Какая-то совершенно удивительная часть страны», – отметил Красовский.

Также журналист побывал в Юрьевце.

«Я влюбился в эту бескрайнюю Волгу, в единорога на церковных изразцах, в русалку на резьбе наличников дома Роу, в порт, в утесы», – уточнил он.

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Красовский заключил, что нашел в Ивановской области «ту Россию, которую искал».

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