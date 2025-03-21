Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для превращения Крыма в международный курорт. Об этом пишет РИА Новости.

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие действующих экономических санкций с России и формирование партнерства с Путиным, направленного на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал Херш в своей колонке на платформе Substack.

По его словам, аналогичный сценарий «может произойти с Донбассом».

Реклама

Ранее издание Semafor, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США могут призвать ООН признать Крым частью России. Правда, окончательного решения пока не принято, и этот вариант остается лишь одним из возможных шагов на пути к завершению конфликта.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Голосование было проведено крымскими властями после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовав за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».