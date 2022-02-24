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Четверг, 24 февраля, 2022

«ЖКХ Рязанское» оштрафовали на 1 млн рублей

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«ЖКХ Рязанское» оштрафовали на 1 млн рублей

Александр Ильин

УФАС оштрафовал муниципальное казённое предприятие «ЖКХ Рязанское» на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено, что МКП «ЖКХ Рязанское» нарушило ч.1 ст.10 ФЗ «О защите конкуренции»: ежегодного оно прекращало поставки горячей воды в жилые дома поселка Военный городок №22 Окского сельского поселения Рязанского района. 

По факту злоупотребления доминирующим положением МКП «ЖКХ Рязанское» привлечено к административной ответственности — штрафу 737 тысяч 500 рублей.

За неисполнение в сроки предписания антимонопольного органа предприятие  оштрафовано ещё на 300 тысяч рублей.

«Оба постановления МКП «ЖКХ Рязанское» оспорило в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Рязанской области в удовлетворении требований отказал.

Таким образом, МКП «ЖКХ Рязанское» обязано уплатить в бюджет Российской Федерации штраф более 1 млн. рублей», — сказано в сообщении УФАС.

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