ЖК «Окская стрелка» продолжает активно строиться

9 июля в Рязани состоялась экскурсия по жилому комплексу «Окская стрелка». Стройка идёт быстрыми темпами. Территория будущего ЖК преображается с каждым днём.

Спрос на квартиры высокий, особенно на видовые — с панорамными окнами, из которых открываются живописные виды на Оку, Рязанский кремль, луга и индустриальные пейзажи. Таких предложений остаётся всё меньше — жильё активно раскупают.

Кстати, поселиться здесь стремятся не только люди. в песчаных барханах на территории стройки появились гнёзда ласточек. Эти птицы селятся только в экологически чистых местах, поэтому их присутствие — хороший знак. Руководство компании даже приостановило часть работ, чтобы не тревожить пернатых, пока те не выведут птенцов.

Одним из главных преимуществ ЖК является близость к воде.

«В период строительства мы несколько раз проводили анализ воды, чтобы убедиться, сможем ли мы использовать территорию Борковского затона для пляжа. Вода соответствует полностью. Если посмотреть, то на метр видна прозрачность дна. Нам не стыдно за то, что мы здесь делаем», — отметил управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич.

«Окская стрелка» сочетает в себе современную архитектуру и продуманную инфраструктуру. Здесь реализуется концепция «Первая миля».

«Идея заключается в том, что для жителей комплекса все основные городские объекты будут расположены на расстоянии 15-минутной доступности. Это новая типология пространства с оптимальным балансом коммерческой и социально-культурных функций», — пояснила менеджер отдела продаж Мария Ганьшина.

Экскурсия завершилась тренировкой под руководством тренера Николая Никулаева, который готовит участников к предстоящему сап-фестивалю «Рязанское Лукоморье-2025». Организатором спортивного праздника вновь выступит ГК «Зелёный сад».

«Сегодня мы с ребятами осваиваем спортивное снаряжение, знакомимся с маршрутом проведения соревнований и получаем новые навыки управления данным спортивным оборудованием и техникой гребли. Местность достаточно перспективная. Локация по розе ветров очень интересная: она может в зависимости от ветров меняться, и это больше позволяет улучшить свои навыки во время гребли», — поделился Николай Никулаев.

Фестиваль состоится уже 9 августа. Организаторы с нетерпением ждут участников и гостей!