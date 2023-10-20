ЖК «Есенин» в Рязани сдадут в эксплуатацию до конца года

Рязанский долгострой ЖК «Есенин» сдадут в эксплуатацию до конца 2023 года.

Об этом фирма-застройщик рассказала на встрече с руководителем следственного управления СК России по Рязанской области.

Руководители ООО «Центрстрой» заверили Владимира Никешкина, что запланированные работы будут завершены до конца года, тогда же дом сдадут в эксплуатацию.

Следственное управление предложило застройщику провести совместный личный прием участников долевого строительства, сообщает СУ СК России по Рязанской области.