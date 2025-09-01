Президент Америки Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время Вашингтон может изменить свой подход к решению украинского кризиса. Астролог и таролог Борис Зак в интервью Life рассказал, как в ближайшее время может измениться риторика Белого дома относительно кризиса.

Согласно трактовке специалиста, американская администрация намерена пересмотреть подходы к выстраиванию диалога с Москвой в сторону усиления сотрудничества. Указывает на это выпавшая карта – «Тройка Пентаклей». В то же время конкретные шаги пока только разрабатываются, а Дональд Трамп тщательно анализирует возможные варианты. Об этом свидетельствует «Четвёрка Кубков». Администрация Трампа намерена предложить Москве взаимовыгодные условия и ряд иных шагов, нацеленных на углубление взаимодействия между государствами. Параллельно ведутся консультации о том, как выстроить это партнёрство, не нанося ущерба связям с ЕС, рассуждает Зак.

По оценке астролога, в отношении Москвы Белый дом готовит конкретные взаимовыгодные инициативы, рассчитанные на быструю реализацию («Рыцарь Пентаклей»). Для Украины же предполагается разработать модель партнёрства, ориентированную на отдалённые результаты («Восьмёрка Пентаклей» и «Императрица»).

Подчёркивается, что текущая стратегия администрации США не предполагает резких изменений в политике в отношении Евросоюза — ключевой фокус Трамп планирует сместить на переговоры с Россией и Украиной. Как указывает астролог Зак, это полностью соответствует его июльскому прогнозу, где акцент делался на экономической составляющей урегулирования.

– В июле мой расклад показал, что Трампа в первую очередь интересуют экономические вопросы в украинском конфликте. Этой позиции он продолжает придерживаться и будет стараться предлагать России и Украине такие условия партнёрства, которые позволят наладить сотрудничество обеих стран с США.

