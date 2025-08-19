Вторник, 19 августа, 2025
Жёсткие запреты ждут дачников с 1 сентября, но многих они порадуют

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила для садоводов и огородников, которые серьезно ограничивают ведение бизнеса на дачных участках. Изменения направлены на четкое разграничение земель по их целевому назначению, пишет портал E1 со ссылкой на экспертов. Естественно, что запреты будут действовать и для жителей Рязани и Рязанской области. 

Что будет под запретом?

Новый закон запрещает любую предпринимательскую деятельность на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Под запрет попадают гостиницы, глэмпинги, банные комплексы, посуточная аренда домов, питомники растений и даже небольшие СТО. Как поясняют эксперты, формально даже ремонт собственного авто может быть расценен как нарушение.

Закон не запрещает продавать излишки урожая со своего огорода. Однако важно, чтобы это не было похоже на коммерческую деятельность. Критерии просты: отсутствие массового производства, наемных работников, рекламы и кассовых чеков. Подтвердить, что вы продаете лишь излишки, можно справкой от правления СНТ, где указано, что площадь участка не превышает 50 соток и работы ведутся без привлечения наемной силы. Также разрешено держать небольшие пасеки до 10 ульев.

Зачем нужны такие строгости?

Как пояснила председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова, закон защищает интересы обычных дачников. По ее словам, коммерсанты, организуя на участках глэмпинги или питомники, создают колоссальную нагрузку на инфраструктуру садовых товариществ, особенно на электросети. Это приводит к авариям и росту потерь электричества, оплата которых ложится на плечи всех членов СНТ. 

«Получается, садоводы-сезонники платят за предпринимателей, а это просто несправедливо», — подчеркивает Локтионова.

Владельцам нелегального бизнеса придется либо закрыть его, либо легализовать, изменив категорию земельного участка на коммерческую. В противном случае нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц. Следить за исполнением закона будут Росреестр и местные администрации, не исключены и жалобы от соседей.

