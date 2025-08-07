Четверг, 7 августа, 2025
19.2 C
Рязань
Погода

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области из-за грозы

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Рязанской области 7 августа действует жёлтый уровень погодной опасности, означающий, что погода потенциально опасна. Такие данные есть на специальной карте Гидрометцентра РФ. 

По данным синоптиков, до 15 часов предупреждения о погоде не требуется. С 15 часов 7 августа до 11 часов 8 числа в регионе местами возможны грозы.

Жёлтый — минимальный уровень погодной опасности. За ним следует оранжевый уровень, означающий, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, а затем красный — погода очень опасна, имеется вероятность крупных разрушений и катастроф.

