Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области из-за грозы

В Рязанской области 7 августа действует жёлтый уровень погодной опасности, означающий, что погода потенциально опасна. Такие данные есть на специальной карте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, до 15 часов предупреждения о погоде не требуется. С 15 часов 7 августа до 11 часов 8 числа в регионе местами возможны грозы.

Жёлтый — минимальный уровень погодной опасности. За ним следует оранжевый уровень, означающий, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, а затем красный — погода очень опасна, имеется вероятность крупных разрушений и катастроф.