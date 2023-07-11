Жизнь тысяч россиян изменит сильнейшее астрологическое событие

Невероятное по своей силе и мощности астрологическое событие произойдёт 17 июля и продлится до 19 июля. Речь идёт о «Большом Кресте» – тяжёлой конфигурации планет, которая соберётся в эти даты на небе.

Плутон, Солнце, Луна и узлы кармы Раху и Кету. Примечательно, что Плутон в этом ситуации будет «дирижировать» ситуацией. На мир обрушится огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией. Как рассказала изданию wday в эти даты, возможно, произойдёт какая-либо катастрофа. В лучшем случае — людей ожидает некий квантовый скачок и быстрая трансформация. Для некоторых этот период будет иметь особо значение.

Сильнее всего «Большой Крест» повлияет на судьбы Козерогов, Раков, Весов и Овнов. Зацепит также Скорпионов и Львов.

Серьёзные перемены будут у людей, рожденных в следующие даты:

20 и 21 января

20 и 21 апреля

23 и 24 июля

23 и 24 октября

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