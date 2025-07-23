Живущий в России брат главкома ВСУ Сырского отказался от его денег

Брат главкома ВСУ Александра Сырского Олег, живущий в России, заявил в интервью Regnum , что отказался от денег родственника.

Так он прокомментировал публикацию телеграм-канала SHOT, согласно которой военный перевел родителям, проживающим в России, миллион рублей. Эти деньги пошли на лечение отца.

«Мне плевать на его деньги. Нашу семью называют врагами из-за него. Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами», — пояснил Олег.

Родственник Сырского подчеркнул, что потерял работу из-за военного и теперь не может платить за квартиру и оплачивать лечение родителей. Олег был охранником на заводе, который производит запчасти для автопрома.

По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родственники, включая брата.