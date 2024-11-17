Воскресенье, 17 ноября, 2024
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Живущая пять лет в Касимове филиппинка рассказала, чему научилась в России

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Валерия Мединская

Издательство «Пресса» рассказало о филиппинке Мэри Джейн Большаковой, которая уже пять лет живёт в России. Девушка приняла участие в мастер-классе фестиваля «Касимов объединяет».

Мэри Джейн живёт в Касимове, отсюда родом её супруг. У пары есть дети.

— Я почти выучила русский язык, а ещё научилась готовить плов, вареники с картошкой, пельмени и обожаю печь блины и шарлотку, — рассказывает она.

На мастер-классе девушка попробовала себя в касимовской росписи.

У Мэри Джейн есть свой блог, который она посвятила жизни в России. На иностранку подписаны 186 тысяч человек. В своих видео девушка показывает, как учится готовить русскую еду, обсуждает с подписчикам стереотипы о России и особенности российского менталитета.

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