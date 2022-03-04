Животные Окского заповедника в Рязанской области встречают весну

О том, как вступает в права весна на примере животного мира, рассказала старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

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Птицы и чуткие души ощутили ее первое дыхание еще в конце января, когда солнце стало чуточку теплее, а день — длиннее. А в начале февраля в конторе заповедника на стену уже повесили «Календарь весны», чтобы люди могли записывать в него свои весенние наблюдения. Первая в этом году песня большой синицы и сойки, первая барабанная дробь большого пестрого дятла. В поселке по вечерам слышны брачные крики сов – серой неясыти и ушастой совы. А в первые дни календарной весны начали токовать тетерева на лесной опушке. Голос у них журчащий, волнующий, как долгожданный весенний ручей.

Февральская оттепель переросла в настоящую, очевидную весну. Глубокий рыхлый снег от тепла просел и уплотнился. И когда вновь начались ночные заморозки, поверхность снега покрылась крепкой коркой — настом, выдерживающим человека, волка, а то и кабана. После тяжкого глубоснежья для многих зверей наст стал настоящим подарком.

Проснулись после короткого сна енотовидные собаки и принялись бродить по снегу поодиночке или парами. Эти звери практически всеядны – ловят мелких грызунов, объедают ягоды шиповника. Вышли из нор барсуки. Обычно они спят дольше енотовидок, но, вероятно, их разбудила сырость от талого снега, просочившаяся в норы.

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Активно стали вылезать на поверхность льда и снега бобры, оставляя за собой грязные следы.

Вокруг деревьев появляются кольцевые проталины. А где проталины – там оживают паучки и комарики.

Сильнее всего весной пахнет там, где всю зиму жили кабаны. Протаяли до земли зимние порои – в них копошатся сойки и синицы. Во всей красе предстали зимние кабаньи гнезда из елового лапника, почернели натоптанные тропы.

А на тропах, лежках и чесальных деревьях все чаще можно найти звериную шерсть – кабанью, лосиную. Постепенно звери начинают снимать свои зимние «шубы», это первый этап линьки, которая полностью завершится к началу лета.