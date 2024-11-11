Животные и птицы подают сигналы о глобальных переменах

Ученые Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» выявили новые особенности миграционного поведения животных и птиц в Западном Таймыре. Изменения в сроках миграций, остановках и ареалах обитания стали отражением ускоряющихся климатических изменений, пишет РИА Новости.

Миграции у диких животных, таких как северные олени Таймыра и некоторые виды птиц, обычно обусловлены сезонными циклами и закреплены генетически, что делает их крайне стабильными. Но за последние десятилетия учёные зафиксировали сдвиги: олени и гуси начали раньше уходить в миграцию, меняя привычные маршруты. Эти перемены, как считают специалисты, связаны с изменениями кормовой базы и другими экологическими факторами, которые становятся следствием потепления климата.

По наблюдениям Александра Савченко, заведующего кафедрой охотничьего ресурсоведения Сибирского федерального университета, теперь прилет птиц происходит примерно на две недели раньше обычного, а их отлет откладывается на несколько недель. Кроме того, северные олени вынуждены оставлять места обитания гораздо раньше — через 45-55 дней после рождения телят. Это резкое сокращение периода пребывания на родине ослабляет молодых оленей, при пересечении крупных рек Пясина и Хатанга многие из них погибают. Как объяснил Савченко, для отслеживания миграций оленей используют спутниковые ошейники с GPS, что позволяет фиксировать передвижения с высокой точностью.

Из-за потепления в тундре уменьшаются запасы лишайника ягеля — основного корма северных оленей. Это вынуждает стада смещаться с запада Таймыра в более прохладные регионы, такие как центральная и восточная части полуострова и Эвенкия, где лучше кормовая база.

Изменения в маршрутах миграции птиц могут нести угрозу распространения опасных зооантропонозных инфекций, включая штаммы птичьего гриппа. Заместитель директора заповедников Таймыра Михаил Бондарь подчеркнул, что таяние льдов и изменение миграционных маршрутов увеличивают риски передачи инфекций от животных к людям, особенно в районах, которые служат своеобразными «транспортными узлами» для перелетных птиц. Поэтому комплексные исследования в этом направлении становятся необходимыми для своевременного отслеживания новых возбудителей.

НОЦ «Енисейская Сибирь», созданный при Сибирском федеральном университете и поддерживаемый Красноярским краем, Хакасией и Тувой, нацелен на улучшение экологической ситуации в регионе, а также на содействие декарбонизации промышленности в России.