Экстрасенса из Бразилии Атоса Саломе нередко называют «живым Нострадамусом». Всё дело в том, что за свою жизнь он сделал далеко не одно предсказание, которое в итоге сбылось. Его новое пророчество может повергнуть в ужас. На этот раз предсказатель на полном серьёзе заговорил о начале Третьей мировой войны. И, если верить публикации издания The Mirror, которое цитирует Саломе, масштабное мировое противостояние начнётся прямо под носом у России.

Атос Саломе уверен: совсем немного времени осталось до начала Третьей мировой войны. Глобальный конфликт, по его мнению, развернётся совсем недалеко от границ России, в Балтийском море. Его близость, по словам провидца, подтверждает ряд событий, которые происходят и будут происходить акватории.

Однако тревожное пророчество «живой Ноастрадамус» всё же адресовал не россиянам. Провидец обращается к британцам, намекая на то, что королевство неминуемо приближается к кризису. Бразилец заявляет: Великобритании пора готовиться к отправке войск на линию фронта. Военные действия, по его мнению, развяжутся на основе «гибридного саботажа». То, как будет разворачиваться конфликт, кто ещё займёт в нём противоборствующие стороны, бразильский пророк не уточнил.

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Кто такой Атос Саломе и какие его пророчества сбылись?

Атоса Саломе часто называют «пророком кризисов». Ему точно удаётся предсказывать места и форматы противостояний, которые возникают по всему миру. Саломе начал привлекать внимание в середине 2010-х годов, выступая с анализом геополитических тенденций. Его стиль — смесь холодного рационализма и апокалиптического предупреждения. Провидец быстро нашел аудиторию среди тех, кто ищет альтернативные объяснения мировым событиям.

Он не занимает официальных постов в правительственных или академических структурах, предпочитая оставаться независимым экспертом.

Неоднократно Саломе предупреждал о манипуляциях на валютных рынках. Их он напрямую связывал с геополитическими событиями и призывал людей быть осторожными с криптовалютами. Атос Саломе ещё задолго до событий 2022 года предрекал то, что НАТО будет двигаться к границам России, и, возможно, случится прямое противостояние.