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Происшествия

Живодер объяснил, зачем выбросил кошку Мусю с обрыва в Ласточкином гнезде

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Посетитель замка «Ласточкино гнездо» заявил, что выбросил кошку Мусю с обрыва в Ласточкином гнезде в Крыму, потому что она «сопротивлялась», пишет Baza.

По его словам, питомцу не понравилось, что он взял ее на руки.

«Он начал сопротивляться. Ой, вырываться», — сказал живодер.

Выяснилось, что мужчина сначала погладил кошку, после чего отнес ее на смотровую площадку и выкинул.

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Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 24-летний житель Петербурга.

Кошка Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью.

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