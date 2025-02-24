Живодер объяснил, зачем выбросил кошку Мусю с обрыва в Ласточкином гнезде

Посетитель замка «Ласточкино гнездо» заявил, что выбросил кошку Мусю с обрыва в Ласточкином гнезде в Крыму, потому что она «сопротивлялась», пишет Baza.
По его словам, питомцу не понравилось, что он взял ее на руки.
Выяснилось, что мужчина сначала погладил кошку, после чего отнес ее на смотровую площадку и выкинул.
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Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 24-летний житель Петербурга.
Кошка Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью.