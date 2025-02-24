Живодер объяснил, зачем выбросил кошку Мусю с обрыва в Ласточкином гнезде

Посетитель замка «Ласточкино гнездо» заявил, что выбросил кошку Мусю с обрыва в Ласточкином гнезде в Крыму, потому что она «сопротивлялась», пишет Baza .

По его словам, питомцу не понравилось, что он взял ее на руки.

«Он начал сопротивляться. Ой, вырываться», — сказал живодер.

Выяснилось, что мужчина сначала погладил кошку, после чего отнес ее на смотровую площадку и выкинул.

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Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 24-летний житель Петербурга.

Кошка Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью.