Живите в лучшем доме! ЖК ITower возглавил рейтинг новостроек Рязанской области

Подведены итоги самой масштабной в России премии среди жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК‑2025. По итогам конкурса лучшей новостройкой Рязанской области признан ЖК ITower, возведённый строительно-промышленный компанией «Зелёный сад».

Конкурс ТОП ЖК прошёл уже в шестой раз. В этом году к новостройкам предъявлялись повышенные требования. Помимо прочего, в жилом комплексе должны быть коммерческая инфраструктура, подземный паркинг, малые архитектурные формы и собственный клиентский сервис. Всем этим критериям полностью соответствует ITower.

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