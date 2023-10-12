Четверг, 12 октября, 2023
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Жительницу Шацкого района судят за убийство мужа

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Жительница Шацкого района предстанет пред судом по обвинению в убийстве мужа, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Шацкого района, 1961 года рождения, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 30 июля 2023 года между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого мужчина поднял на жену руку. В ответ женщина нанесла мужу удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении в тот же день.

На основании ходатайства следователя обвиняемая была заключена под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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