Жительницу Рязанского района осудили за мошенничество при получении выплат.

Суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Женщина обратилась в территориальный орган ПФР с заявлением о назначении ей ежемесячной денежной выплаты как лицу, постоянно проживающему на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Злоумышленница представила заведомо ложные сведения о том, что проживает на этой территории.

Обвиняемая с 2017 по март 2022 года незаконно получила средства в размере почти 300 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Спасскому району.