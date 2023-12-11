Жительницу Рязани защитили от взыскателей задолженности

За 11 месяцев 2023 года должностными лицами УФССП России по Рязанской области составлено 22 протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Юридическим лицам, осуществляющим возврат задолженности, назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 600 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Рязанской области выявили нарушения в работе одного из федеральных банков и привлекли его административной ответственности.

Жительница Рязани обратилась с жалобой на действия работников банка. Женщина направила в Банк предусмотренное законодательством заявление об отказе от взаимодействия. Однако банком данное заявление было проигнорировано и его сотрудники осуществляли направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие — проводили личные встречи, вели телефонные переговоры.

Сотрудники профильного отдела ведомства провели проверку доводов, изложенных в обращении, и установили, что представители банка нарушили Федеральный закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В связи с этим банк признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Финансовое учреждение привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Ранее данный банк уже привлекался к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.