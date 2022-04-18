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Понедельник, 18 апреля, 2022

Жительницу Куртамыша оштрафовали на 300 тысяч рублей за призыв вернуть СССР

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Жительницу Куртамыша оштрафовали на 300 тысяч рублей за призыв вернуть СССР

Александр Ильин

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал на 300 тысяч рублей жительницу Куртамыша Курганской области, которая публиковала во «Вконтакте» призывы вернуть СССР, размещала видеозаписи и тексты о нелегитимности существующего конституционного строя, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону. 

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Женщину обвиняли в совершении «публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности». 

Подсудимая признала вину по ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. 

Отмечается, что жительница Куртамыша активно продвигала идеи о возрождении СССР, призывала к насильственной смене власти.

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