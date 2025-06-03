Жительницу Касимова приговорили к полутора годам лишения свободы за кражу

Жительнице Касимова вынесли приговор за кражу с проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в апреле 2024 года женщина проникла в чужую квартиру, предварительно убедившись, что в ней никого нет. Злоумышленница похитила из квартиры 40 тысяч рублей и ювелирные украшения, причинив значительный материальный ущерб потерпевшей.

Суд признал женщину виновной по статье п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Жительницу Касимова приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.