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Новости Касимова

Жительницу Касимова приговорили к полутора годам лишения свободы за кражу

Анастасия Мериакри

Жительнице Касимова вынесли приговор за кражу с проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в апреле 2024 года женщина проникла в чужую квартиру, предварительно убедившись, что в ней никого нет. Злоумышленница похитила из квартиры 40 тысяч рублей и ювелирные украшения, причинив значительный материальный ущерб потерпевшей.

Суд признал женщину виновной по статье п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Жительницу Касимова приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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