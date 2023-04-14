Жительницу Ярославля убил смертельный массаж груди от друга

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Гаврилов Яма, по вине которого погибла женщина, сообщил Про Город.

Компания выпивала на улице Рыкачева в Ярославле. В какой-то момент мужчина заметил, что его знакомая потеряла сознание.

Пьяный приятель несколько раз надавил женщине на грудь, пытаясь сделать ей непрямой массаж сердца. В итоге он причинил ей травму грудной клетки, повредил внутренние органы и сломал ребра. Женщина умерла от травматического шока.

Мужчину приговорили к двум годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.