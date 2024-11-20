Жительнице Захаровского района Екатерине Беляевой исполнилось 100 лет

19 ноября Екатерина Беляева из села Старое Зимино Захаровского района отпраздновала свой столетний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В день ее рождения заместитель главы администрации Захаровского района Татьяна Баркова вручила юбилярше личное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Екатерина Матвеевна много лет проработала продавцом, поэтому поздравления и памятные подарки ей преподнесли председатель Захаровского райпо Евгений Ланцов и председатель правления райпо Антонина Бурцева.

Председатель Зиминской старшей ветеранской организации Галина Коробейникова пожелала юбилярше продолжать согревать своим теплом родных и близких. Помощница депутата Рязанской областной Думы Михаила Хлопова, Юлия Носова, передала поздравления от именитого политика.

Глава Плахинского сельского поселения Юрий Демидов отметил, что Екатерина Матвеевна окружила заботой и вниманием своих друзей, соседей и семью.