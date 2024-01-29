Жительнице Рязани исполнилось 103 года

Труженику тыла, жительнице Рязани Анне Ивановне Растопчиной исполнилось 103 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Анна Ивановна родом из деревни Березники Сапожковского района Рязанской области. Сначала работала в колхозе, затем, в 1940 году, переехала в Москву. Во время Великой Отечественной войны вернулась на малую родину.

Растопчина работала на строительстве оборонительных сооружений, заготавливала продовольствие для фронта. После окончания ВОВ стала женой фронтовика.

У рязанки 6 детей, 9 внуков, 18 правнуков. Именинница награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

С 1988 года, после смерти мужа, Анна Ивановна живёт в Недостоеве.

От администрации города именинницу поздравили начальник управления общественных отношений Мария Бобкова, представитель префектуры Московского района Эмма Ермолаева и сопредседатель Ассоциации ТОС Рязанской области Вячеслав Семин.