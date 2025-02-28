Жительница Уфы ушла на СВО вслед за мужем и спасла его молитвой

Жительница Уфы Изанна ушла в зону проведения спецоперации вслед за мужем Дмитрием и спасла его от смерти молитвой, пишет издание «Стерлитамакский рабочий».

Мужчина отправился на фронт в рамках частичной мобилизации. Вскоре за ним последовала его жена. Боец с позывным Большой выполнял боевые задачи, а женщина оказывала помощь военным, готовила еду и обустраивала быт. Она получила позывной Мама.

Однажды ее супруг вместе с отрядом не вернулся с задания, несколько дней спустя их признали пропавшими без вести.

«Дмитрий уверен, что молитвы жены помогли ему выстоять в трудные времена», — говорится в публикации. Реклама

По данным издания, группа вернулась с задания, хотя и не в полном составе.