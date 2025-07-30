Жительница Спас-Клепиков искала заработок в интернете, но сама потеряла 80 тысяч

Жительница Спас-Клепиков искала заработок в интернете, но потеряла деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во время поиска в сети Интернет 43-летняя жительница города Спас-Клепики заинтересовалась объявлением о дистанционной подработке, возможность которой предлагалась якобы от имени известного маркетплейса. Вступив в переписку с «представителем» организации, женщина получила разъяснение: чтобы начать работать, ей необходимо установить на свой телефон специальное приложение и пройти регистрацию. Женщина скачала по ссылке приложение, хотя электронный сервис безопасности прислал предупреждение, что данный продукт может быть вредоносным.

Таким образом, злоумышленники внедрили на ее телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку. Через некоторое время потерпевшая узнала, что со счета ее дебетовой карты списаны деньги и на ее имя оформлены 4 кредита. В общей сложности она потеряла 78700 рублей и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся следствие.