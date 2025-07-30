Среда, 30 июля, 2025
28.8 C
Рязань
Происшествия

Жительница Спас-Клепиков искала заработок в интернете, но сама потеряла 80 тысяч

Анастасия Мериакри
Image by prostooleh on Freepik

Жительница Спас-Клепиков искала заработок в интернете, но потеряла деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во время поиска в сети Интернет 43-летняя жительница города Спас-Клепики заинтересовалась объявлением о дистанционной подработке, возможность которой предлагалась якобы от имени известного маркетплейса. Вступив в переписку с «представителем» организации, женщина получила разъяснение: чтобы начать работать, ей необходимо установить на свой телефон специальное приложение и пройти регистрацию. Женщина скачала по ссылке приложение, хотя электронный сервис безопасности прислал предупреждение, что данный продукт может быть вредоносным.

Таким образом, злоумышленники внедрили на ее телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку. Через некоторое время потерпевшая узнала, что со счета ее дебетовой карты списаны деньги и на ее имя оформлены 4 кредита. В общей сложности она потеряла 78700 рублей и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся следствие.

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские «Кинжалы» ударили по «лучшему гнезду НАТО на Украине»

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, основными направлениями атаки стали Киев, Кировоград и Староконстантинов в Хмельницкой области.
Новости России

Непростые пассажиры уничтожены при ударе «Искандера» по вертолёту ВСУ

В вертолётах, закреплённых за украинской разведкой, вряд ли перевозят обычных бойцов.
Культура и события

Стала известна программа праздника «Рязань — столица ВДВ»

В субботу, 2 августа, на стадионе «Рязань Арена» (бывший «Спартак») пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ».
Армия и СВО

Выпускник Рязанского радиоуниверситета погиб на СВО

Прощание с воином пройдёт в четверг, 31 июля, в 10:00 в храме Иоанна Кронштадтского на улице Татарской, 72.
Армия и СВО

Картаполов высказался о возвращении двухлетней срочной службы в армии

Увеличение срока службы в армии до двух лет российскими властями не обсуждается.

Последние новости

Власть и политика

Аркадий Фомин проконтролировал подготовку образовательных учреждений Шиловского района к новому учебному году

Глава регионального парламента Аркадий Фомин во вторник, 29 июля,...
Власть и политика

Аркадий Фомин: Важно, чтобы все было сделано качественно и с перспективой на долгосрочное использование

Сейчас формируется единое пешеходное пространство с удобными дорожками, смотровой площадкой и освещением. Важно, чтобы все было сделано качественно и с перспективой на долгосрочное использование.
Новости России

Скандал в Абхазии: конфликт с туристами поставил под угрозу весь курортный сезон

Скандал разгорелся после публичного заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны туристы за 300 рублей», которые «питаются лапшой и не тратятся на сувениры».
Кино и ТВ

Критик Соседов объяснил пропажу Пельша с ТВ потерей интереса продюсеров

По его словам, на телевидении ключевое решение принимают продюсеры, а не зрители.
Общество

Автопарк РГУ имени С.А. Есенина впервые за 15 лет пополнился автобусом

Автопарк университета не обновлялся более 15 лет, особенно остро стоял вопрос с университетским автобусом. Благодаря гранту Правительства Рязанской области РГУ смог купить новый автобус.
Происшествия

Труп пропащего мужчины нашли волонтеры в Михайловском районе

Волонтеры «Мещеры» в Михайловском районе обнаружили труп мужчины. Он пропал 29 июля
Власть и политика

Павел Малков: Реализация национальных проектов должна быть под постоянным контролем

Губернатор отметил, что профилактическая работа с подростками является одним из ключевых направлений работы для всех. Вместе с правоохранительными структурами ее должны вести органы власти, общественные объединения, важны усилия всех жителей региона.
Новости мира

Погибла 31-летняя Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону

Дальмайер, имевшая сертификат горного гида, поднималась на высоту около 5700 метров вместе с напарницей, когда попала под камнепад.