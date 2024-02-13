Жительница Шацкого района получила срок за убийство мужа

Жительница Шацкого района признана виновной в убийстве мужа, сообщила пресс-служба регионального СК.

Собранные Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы Шацкого района, 1961 г.р. Она признана виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что 30 июля 2023 года между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого мужчина поднял на жену руку. В ответ женщина нанесла мужу удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении в тот же день.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.