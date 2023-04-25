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Вторник, 25 апреля, 2023

Жительница Сасова пойдёт под суд за убийство сожителя

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы города Сасово, 1992 года рождения, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление женщина совершила вечером 12 ноября 2022 года. Она поссорилась с сожителем, конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемая нанесла потерпевшему один удар ножом в область шеи. Через некоторое время раненый мужчина умер.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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